Boston (www.aktiencheck.de) - Das Vertrauen der Anleger in die USA ist letzten August zusammengebrochen und hat sich trotz einiger spektakulärer Kehrtwendungen der Zentralbanken nur leicht erholt, so Michael Metcalfe, Leiter Global Macro Strategy bei State Street Global Markets.



Dies werfe die Frage auf, was im vierten Quartal passieren werde, wenn die zuletzt entstandene Schwäche des Unternehmens- und Verbrauchervertrauens die Zurückhaltung der Investoren einhole. Die Anleger scheinen für eine gewisse Verlangsamung bereit zu sein, aber sicherlich nicht für eine ausgewachsene Rezession oder eine erneute Zuspitzung des Handelskriegs, so die Experten von State Street Global Markets. Es sei beunruhigend, dass das Vertrauen der Verbraucher, Wirtschaft und Investoren in den USA seit der Finanzkrise nicht mehr so niedrig gewesen sei. (01.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.