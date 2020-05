Hannover (www.aktiencheck.de) - Im April verzeichnete die US-Industrieproduktion einen nochmaligen deutlichen Rückgang um 11,2% M/M (nach bereits zuvor -4,5%), so die Analysten der Nord LB.



Es sei der stärkte Monatseinbruch in den letzten 100 Jahren gewesen! Die Befürchtungen hätten sich realisiert und der Fahrzeugbau sei fast völlig zum Erliegen gekommen! Perspektivisch werde nur langsam ein Wiederhochfahren der Produktion erfolgen können, wolle man nicht eine zweite Ausbreitungswelle riskieren. Hinzu komme eine Störung der Lieferketten. Auch die Nachfrageseite werde schwächeln, da die Verbraucher zunächst verunsichert bleiben dürften und gar einen Jobverlust hinzunehmen oder zu befürchten hätten. Erst ein Medikament könnte Perspektiven für eine Besserung schaffen. Mit dem "Rebound" des NY Empire State Survey von -78 auf -48 Punkte könnte sich perspektivisch immerhin eine Bodenbildung im verarbeitenden Sektor andeuten. Eine sukzessive Lockerung des Lockdowns - wie in China und Europa zu beobachten - könnte dann vielleicht im Juni zu einer marginalen Stabilisierung auf niedrigem Niveau führen. Im besten Falle! (Ausgabe vom 15.05.2020) (18.05.2020/ac/a/m)



