Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion enttäuschte im Oktober mit einem Rückgang um 0,8% gg. Vm. (Konsens: -0,4%) auf der Unterseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dies habe die Jahresrate auf 1,1% und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 gedrückt. Eine wirkliche Trendwende zeichne sich mit Blick auf die weiter schlechte Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der USA nicht ab. Währenddessen hätten die Einzelhandelsumsätze zum Start des 4. Quartal um 0,3% gg. Vm. zugelegt und hätten damit mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die US-Konsumenten dürften auch in den kommenden Monaten getrieben durch eine historisch niedrige Arbeitslosigkeit die Stütze der US-Konjunktur bleiben. Die starken Zuwachsraten des 3. Quartals (2,9% ann.) dürften in den letzten drei Monaten 2019 aber nicht verteidigt werden.



Der Euro habe sich in dem beschriebenen Umfeld im Vergleich zum US-Dollar am Freitag aus dem Bereich von 1,10 USD nach oben abgesetzt. Um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren, müsste der Euro das jüngste Zwischentief bei rund 1,108 USD überwinden. (18.11.2019/ac/a/m)



