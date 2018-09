Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrie befindet sich in einem anhaltenden, robusten Aufwärtstrend, so die Analysten von Postbank Research.



Hiervon würden nicht zuletzt die Auftragseingänge langlebiger Güter (Do., 27.09.,

14:30 Uhr) zeugen, die in der Abgrenzung ohne den volatilen Transportsektor seit Februar dieses Jahres in jedem einzelnen Monat hätten zulegen können. Insbesondere hätten die

Handelsstreitigkeiten der USA mit ihren Partnerländern der Auftragsentwicklung trotz aller berechtigten Befürchtungen bislang wenig anhaben können. Angesichts der Hochstimmung in der US-Industrie, wie sie sich beispielsweise im ISM-Index zeige, würden die Analysten von Postbank Research keinen Grund sehen, der gegen einen erneuten Zuwachs der Aufträge im August sprechen würde und würden ex Transport mit einem Plus von 0,5% im Vormonatsvergleich rechnen. Wieder gestiegene Bestellungen beim Flugzeughersteller Boeing sollten den gesamten Aufträgen sogar einen Zuwachs um 2,0% ermöglichen. (21.09.2018/ac/a/m)



