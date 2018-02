Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrie hat zum Jahreswechsel eine kleine Verschnaufpause eingelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Dies spiegle sich neben der Produktionstätigkeit auch in einer verhalteneren Dynamik der Auftragseingänge langlebiger Güter ex Transport (Di., 27.02., 14:30 Uhr) wider. Anlass zur Sorge sei dies aber nicht, ziehe man in Betracht, dass der letzte spürbare Rückgang aus dem Frühjahr 2017 datiere. Für Januar würden die Analysten zudem mit einem weiteren Zuwachs von 0,2% zum Vormonat rechnen, während die gesamten Aufträge - belastet durch gesunkene Flugzeugbestellungen - um 2,5% gesunken sein dürften. Auch der ISM-ManufacturingIndex (Do., 01.03., 16:00 Uhr) habe zuletzt eine etwas verhaltenere Industriekonjunktur signalisiert. Mit dem von den Analysten erwarteten, weiteren moderaten Rückgang auf 58,3 Zähler im Februar bliebe dieser aber klar im expansiven Bereich und würde weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren. (23.02.2018/ac/a/m)





