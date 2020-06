Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem deutlichen Kursminus von über 2% gingen die US-Indices am Freitag aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die rasche Verschlechterung der COVID-19-Situation in zahlreichen US-Bundesstaaten erschüttere zunehmend die Zuversicht der Investoren in eine weitere starke Konjunkturverbesserung (wachsende Angst vor einem zweiten Shutdown). Da sich der stark steigende Trend bei Neuinfektionen und Spitalsbelegungen im Süden und Westen der USA nicht so rasch umdrehen werde (die Verschärfung erster zaghafter Gegenmaßnahmen laufe in diesen Bundessstatten gerade erst einmal an), halten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG das kurzfristige Korrekturrisiko derzeit weiterhin für überdurchschnittlich hoch halten. Die auch diese Woche zu erwartende weitere Verbesserung der Wirtschaftsdaten aus der Zeit der Lockerung des Shutdowns dürfte den Aktienmarkt vor diesem Hintergrund nur wenig beruhigen.



Die asiatischen Börsen würden heute Morgen die US-Schwäche vom Freitag nachvollziehen und deutlich (bis zu -2%) schwächer notieren. Die europäischen Börsen würden dagegen nur einen geringfügig schwächeren Handelsstart indizieren, während der S&P 500 Future aktuell sogar unverändert zum Freitagsschluss notiere. Profitieren können habe der Goldpreis, der am Freitag (in den USA) auf einem neuen Jahreshoch geschlossen habe. (29.06.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



