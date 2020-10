Obwohl die Gespräche zwischen Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin über ein 2,2 Bio. USD schweres Corona-Hilfspaket am Mittwoch zunächst ohne Ergebnis geblieben seien, sei die Hoffnung auf eine baldige Einigung weiterhin groß. Zudem könnten aktuelle US-Arbeitsmarktdaten für Impulse sorgen: Die Zahl der wöchentlichen Arbeitslosen-Anträgen habe mit 837.000 in der letzten Woche unter den Prognosen von durchschnittlich 850.000 Anträgen gelegen. Die Zahl liege damit zum fünften Mal in Folge wieder unter der Millionen-Marke.



Das treibe weiterhin die Kurse konjunktursensibler Unternehmen: US-Fluggesellschaften - angeführt von Delta Airlines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) (+1,5%) - sowie Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (+1,6%) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (+2,6%) würden vorbörslich zu den Gewinnern gehören.



Die Aktie von Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, Nasdaq Ticker-Symbol: BBBY) lege im vorbörslichen Handel um bis zu 16% zu, nachdem das Unternehmen mit dem jüngsten Zahlenwerk die Erwartungen der Analysten übertroffen habe. Profitiert habe die Einzelhandelskette dabei u.a. von einem 80%-igen Anstieg der Online-Umsätze.



PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) habe mit den heute gemeldeten Q3-Zahlen ebenfalls die Umsatz- und Ergebniserwartungen übertroffen. Die Aktie steige vorbörslich um rund 1%. (01.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der September war für die großen US-Indices der erste Verlustmonat seit dem Corona-Crash im März, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Start in den Oktober und in das vierte Quartal würden die Futures am Donnerstag allerdings auf einen freundlichen Start hindeuten: Für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sehe es vorbörslich nach einem Plus von 250 Punkten oder 0,9% aus. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) werde rund 1% höher erwartet und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) rund 1,4%.