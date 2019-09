Zudem habe der leicht in die Zukunft blickende Sub-Index "New Orders" am aktuellen Rand ebenfalls knapp über die Marke von 60 Zählern springen können. Die Auftragsbücher der US-Dienstleistungsunternehmen würden sich somit fast schon erstaunlich schnell füllen. Dies spreche schon für einen ausgeprägten Optimismus bei den befragten Firmen.



Die Komponente "Employment" habe dagegen nachgegeben und notiere nun bei 53,1 Punkten. Diese Nachricht sollte jedoch nicht zu negativ interpretiert werden. Der sich auch in den USA immer klarer abzeichnende Fachkräftemangel scheine Einstellungen zunehmend zu erschweren - es gebe einfach nicht hinreichend qualifiziertes Personal. Dies sei eigentlich eher ein gutes Zeichen für die US-Wirtschaft.



Die "Prices Paid" seien am aktuellen Rand auf 58,2 Zähler gestiegen. Die Einkaufspreise der befragten Unternehmen würden somit deutlich zulegen. Dies dürfte zumindest partiell auch eine Konsequenz des Handelskonflikts zwischen Peking und Washington sein.



Trotz der grundsätzlich sehr guten Stimmung bei den Firmen würden die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager aus den US-Dienstleistungsunternehmen weiterhin Sorgen bezüglich des Handelsstreits mit China offenbaren. Es werde vor allem die Gefahr gesehen, dass die US-Strafzölle die Kostensituation im Service-Sektor der Ökonomie der Vereinigten Staaten weiter erschweren könnten. Die Finanzindustrie verweise zudem auf die Leitzinssenkung der FED, die einen Einfluss auf die Profitabilität haben könnte.



Der ISM PMI Non-Manufacturing habe im August klar zulegen können. Mit beachtlichen 56,4 Punkten werde nun fast schon wieder eine euphorisch gute Stimmung angezeigt. Dies sei schon eine Überraschung. An den Finanzmärkten sollten die Rezessionsängste beim Blick auf die US-Wirtschaft folglich wieder etwas stärker in den Hintergrund treten. Die Zahlen seien damit tendenziell hilfreich für die Asset-Klasse Aktien sowie für den US-Dollar und negativ für den Rentenmarkt in den Vereinigten Staaten. (Ausgabe vom 05.09.2019) (06.09.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag sind in den USA die aktuellen Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat August habe sich bei diesem von den internationalen Finanzmärkten zunehmend beachteten Stimmungsindikator für das sehr wichtige Service-Segment der US-Wirtschaft ein überraschender Anstieg auf beachtliche 56,4 Punkte offenbart. Die Zeitreihe signalisiere somit ein recht kräftiges Anziehen der realen ökonomischen Aktivität bei den Dienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Zwar sei durchaus zu erwarten gewesen, dass der ISM PMI Non-Manufacturing nicht so stark unter dem Handelsstreit zwischen Washington und Peking leiden würde, wie sein älteres Pendant für die US-Industrie, der nun gemeldete Anstieg habe die Analysten aber doch sehr positiv überrascht. Das mittlerweile wieder erreichte Niveau könnte von notorischen Pessimisten fast schon als "gefährlich euphorisch" bezeichnet werden. Die Analysten würden dagegen sagen, dass sich die Daten einfach nur stark präsentieren würden.Der Blick auf die Details der heute veröffentlichten Zahlen zum ISM PMI Non-Manufacturing liefere in der Tat weitere Hinweise in diese Richtung. So habe die wichtige Unterkomponente "Business Activity" im August auf immerhin 61,5 Punkte anziehen können. Die befragten Einkaufsmanager würden damit ein sehr deutliches Anziehen der im Service-Sektor der USA tatsächlich realisierten ökonomischen Aktivität diagnostizieren.