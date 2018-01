Auch bei manchen Republikanern sei eine große Unzufriedenheit mit dem Kompromiss zu beobachten. Vor allem im Repräsentantenhaus würden sich Abgeordnete nicht an die Zusagen ihres Fraktionsführers im Senat gebunden fühlen. Zudem seien vor allem im Senat einige "Deficit-Hawks" offenkundig der Auffassung, kurzfristige Lösungen in fiskalpolitischen Fragestellungen seien keine Lösungen - sondern Teil des Problems. Die Anhänger dieser These würden weiterhin eine am Gedanken der Nachhaltigkeit ausgerichtete mittel- bis längerfristige Strategie zur sinnvollen Ausgestaltung der US-Staatsfinanzierung vermissen. Vor allem dieses Manko habe durchaus Implikationen für die internationalen Finanzmärkte.



In der Tat spreche vieles für die Einschätzung, dass die Finanzierung als die Achillesferse der großen Steuerreform zu betrachten sei. In der Summe könne es aufgrund der nun eher schwelenden Konflikte in Washington ohne jeden Zweifel noch zu Problemen kommen. Eine weiterer "Government-Shutdown" im Februar müsse folglich als reale Bedrohung angesehen werden.



Der US-Rentenmarkt blicke allerdings mit großer Gelassenheit auf die Staatsfinanzen des Bundes. Die CDS-Prämien seien nach der Verkündung des Kompromisses zwar etwas gefallen, hätten sich aber auch während des "Shutdowns" nicht auf einem signifikant erhöhten Niveau präsentiert. Der jüngst zu beobachtende Zinsanstieg am Rentenmarkt der Vereinigten Staaten dürfte daher keine Konsequenz von größeren Sorgen um Sovereign Credit Risk in den USA sein. Dagegen scheinen die jüngsten politischen Turbulenzen in Washington schon für etwas weiteren Druck auf den US-Dollar gesorgt zu haben, so die Analysten der Nord LB. Der FX-Bereich habe schon nach Donald Trumps Steuerreform skeptischer als andere Segmente des globalen Finanzmarktes auf die Folgen dieser fiskalpolitischen für den US-Staatshaushalt geblickt. Ein weiterer "Government-Shutdown" im Februar wäre also sicherlich nicht hilfreich für die Währung der USA.



Die internationalen Aktienmärkte hätten das Ende des Staatsstillstandes in den USA dagegen regelrecht gefeiert; DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten mit diesem politischen Rückenwind beispielsweise neue Rekordmarken erreichen können. Die ohnehin schon gute Stimmung an den Börsen habe sich damit weiter verbessert, was die Risikoprämien weiter fallen lassen habe. Entsprechend könnten wohl auch die Preise der Dividendenpapiere bei einem weiteren "Shutdown" nach dem Auslaufen des Kompromisses unter Druck geraten. (Ausgabe Februar 2018) (26.01.2018/ac/a/m)





New YorkHannover (www.aktiencheck.de) - Im US-Haushaltsstreit haben sich Demokraten und Republikaner mittlerweile nach sehr schwierigen Verhandlungen auf eine Zwischenlösung einigen können, so die Analysten der Nord LB.Die Finanzierung des Zentralstaates sei damit zunächst bis Anfang Februar gesichert. Im Senat und im Repräsentantenhaus habe sich jeweils schnell eine große Zustimmung für den von beiden Parteien getragenen Übergangshaushalt gefunden. Nach der Findung des Kompromisses im Kongress habe Donald Trump das entsprechende Gesetz dann ohne Zögern unterzeichnet. Damit habe der "Government-Shutdown" extrem zügig beendet werden können. Dieser nur sehr kurze Stillstand des Staates im Januar sollte dem Wirtschaftswachstum der USA folglich kaum geschadet haben. Nach Auffassung der Analysten müsse allerdings an dieser Stelle betont werden, dass der Kompromiss im Haushaltsstreit lediglich eine Übergangslösung sei. Angesichts der weiterhin zu beobachtenden großen politischen Konflikte im Kongress könne es also bereits im Februar zu einem erneuten "Government-Shutdown" kommen.