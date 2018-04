Hinzu komme die Tatsache, dass bereits heute fast 60% des indischen Bruttoinlandsprodukts auf den Konsumsektor entfallen würden. Mit einer so starken inländischen Orientierung könnte die indische Wirtschaft daher externen Faktoren gegenüber weniger anfällig sein - insbesondere, wenn sich der Handelsstreit hinziehe.



Das wirtschaftliche Umfeld Indonesiens weise einige Ähnlichkeiten mit dem Indiens auf. Beide Länder würden über eine wachsende Mittelschicht verfügen, aus der sich eine große inländische Anlegerbasis entwickeln könnte.



Darüber hinaus seien die Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen in Indonesien während der letzten 15 Jahre zwar angewachsen, sie würden im Vergleich zu anderen Ländern der Region jedoch nach wie vor nur einen geringen Anteil des Bruttoinlandsprodukts des Landes ausmachen. Und wenn sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China fortsetze, dürften die direkten Auswirkungen auf den vor allem inländisch bestimmten Aktienmarkt Indonesiens nach Einschätzung der Experten minimal sein, sofern die Spannungen nicht eskalieren würden.



Derzeit bevorzugen die Experten von Franklin Templeton inländisch ausgerichtete und nachhaltige Unternehmen, die gravierende Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten problemlos umschiffen dürften. Hierzu würden insbesondere mehrere ASEAN-Banken in Indonesien und Thailand zählen. Infolgedessen würden die Experten die Gelegenheit ergreifen, um hochwertige Unternehmen, die den Großteil ihres Gewinns im Inland bzw. innerhalb der Region erwirtschaften würden, genauer unter die Lupe zu nehmen.



Auch wenn es auf den ersten Blick nicht unbedingt einleuchte, könnte sich zudem die wirtschaftliche Lage Chinas durch die zunehmende Autorität und die Machtkonsolidierung durch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping kurz- bis mittelfristig stabilisieren. Nach Einschätzung der Experten erhöhe die Entwicklung das Vertrauen in den Übergang Chinas von schnellem Wachstum hin zu hochwertigem Wachstum, was positive Folgen für verbraucherorientierte Aktien haben könnte.



Die Experten von Franklin Templeton würden auf eine Fortsetzung der äußerst willkommenen Maßnahmen hoffen, die die chinesischen Behörden ergriffen haben, um Finanzinstitute zu zentralisieren, die Bürokratie zu straffen und den Finanzsektor weiter zu öffnen. Ihrer Ansicht nach sollten diese Änderungen dem Land dabei helfen, sich seinen kurzfristigen Zielen einer Entschuldung, einer Reform der staatlichen Unternehmen und einer Straffung der Umweltvorschriften zu nähern.



Ausländische Unternehmen und Geschäftspartner hätten sich in der Vergangenheit immer wieder über die fehlenden Möglichkeiten für ausländische Unternehmen beschwert, im chinesischen Finanzsektor gleichberechtigt mit einheimischen Unternehmen zu konkurrieren.



Als Reaktion hierauf habe die People's Bank of China (PBoC) versprochen, ab Juni dieses Jahres mit der Umsetzung einer Reihe von Reformen zu beginnen. Unter anderem solle die Grenze für ausländische Beteiligungen in Bereichen wie etwa Wertpapieren, Fondsmanagement, Futures, Lebensversicherungen, Finanz-Leasing und Kfz- und Verbraucherfinanzen auf 51% angehoben werden.



Zudem habe die PBoC Pläne vorgestellt, um bis Ende des Jahres eine Handelsverbindung zwischen den chinesischen Aktienmärkten und der London Stock Exchange einzurichten. Angesichts der erheblichen staatlichen Eingriffe in den Markt und der möglichen hiermit verbundenen Auswirkungen auf die langfristige Leistungsfähigkeit des chinesischen Finanzsystems bleiben die Experten von Franklin Templeton in dieser Hinsicht jedoch zunächst zurückhaltend. (Ausgabe vom 25.04.2018) (26.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sukumar Rajah, Senior Managing Director und Director of Portfolio Management bei Franklin Templeton Emerging Markets Equity, betrachtet die möglichen Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China.Er erkläre, warum sich hieraus tatsächlich Anlagechancen in bestimmten Schwellenländern eröffnen könnten.In jüngster Zeit sei viel über den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China diskutiert worden, da beide Seiten mit Strafzöllen auf unterschiedlichste Produkte drohen würden - von Schweinefleisch bis hin zu Flugzeugen.Diese Situation sei ein weiteres Beispiel für einen weltweit zu beobachtenden Trend hin zu verstärktem Protektionismus, der nach wie vor ein potenzielles Risiko für die Märkte darstelle. Trotz der wechselseitigen Retourkutschen, die sich US-Präsident Donald Trump und die chinesische Führungsriege geliefert haben, glauben die Experten von Franklin Templeton nicht, dass dieses Wortgefecht langfristige Auswirkungen auf China haben wird.Nach Erachten der Experten sollte die Bedeutung des bilateralen Handels für beide Seiten die Wahrung stabiler Beziehungen sicherstellen. Ohne robuste Beziehungen wäre es für sowohl chinesische als auch US-amerikanische Unternehmen sehr viel schwieriger, mit komplexen internationalen Lieferketten zurechtzukommen.Unsere Analysen zeigen, dass die treibende Kraft hinter inländisch orientierten Firmen vor allem auf den besonderen Merkmalen des Verarbeitenden Gewerbes in den asiatischen Schwellenländern gründet, so die Experten von Franklin Templeton. Diese Unternehmen seien in der Regel stark von globalen Wertschöpfungsketten abhängig, in deren Zentrum China als Technologiehochburg der Region stehe. Die über China entstehende indirekte Exponierung der ASEAN-Länder gegenüber den USA sei deutlich niedriger als die der nordasiatischen Länder, was aller Wahrscheinlichkeit nach auf die weniger bedeutende Rolle der Region innerhalb der regionalen Technologie-Lieferkette zurückzuführen sei. Ausnahmen würden hier vor allem Singapur, das die regionale Lieferkette im Technologiesegment beliefere, und Vietnam bilden, das für die Montage von Mobiltelefonen eine wichtige Rolle spiele. Daher seien die Exporte dieser beiden Länder an die USA im Vergleich zu den übrigen ASEAN-Ländern höher.Derweil sehen die Experten von Franklin Templeton mehrere Gründe für eine optimistische Einschätzung der Aussichten für den indischen Aktienmarkt. Aus ihrer Sicht bestehe durchaus Spielraum für eine Aufwertung der Aktien des Landes, während die negativen Auswirkungen der jüngsten staatlichen Reformen allmählich abklingen würden. Darüber hinaus könnte die wachsende Mittelschicht Indiens eine starke Belebung des Konsums auslösen.