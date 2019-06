Die Analysten der NORD LB würden nun in der Tat davon ausgehen, dass anlässlich des G-20 Gipfels zwischen Peking und Washington zumindest ein sehr konkreter Fahrplan für weitere Verhandlungen verabredet werden könne. Möglicherweise komme es sogar zu einer Art Waffenstillstand im Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern. Nach dem Tweet von Donald Trump schienen die Finanzmärkte dieses Szenario inzwischen bereits sehr weitgehend einzupreisen. Nicht abwegig wäre auch eine medienwirksam verkündete grundsätzliche Einigung zwischen den beiden Regierungschefs. Eine entsprechende Nachricht wäre wohl eine positive Überraschung für die Marktteilnehmer und müsste daher etwas weiteren Druck auf die Low-Beta-Währungen auslösen. Die internationalen Aktienmärkte würden von einem solchen Deal wohl noch weiter profitieren können. Das Eintreten von noch positiveren Szenarien im Handelskonflikt scheine unwahrscheinlich. In der Tat seien wohl noch einige komplexe Detailfragen zu klären. Folglich werde es wahrscheinlich noch weitere Gespräche der Vertreter von beiden Ländern nach dem Gipfel geben müssen. Natürlich bestehe auch weiterhin ein Restrisiko des Scheiterns der Verhandlungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem katastrophalen Handelskrieg zwischen Washington und Peking komme, habe sich zuletzt aber wohl deutlicher reduziert. Die Finanzmarktpreise schienen mittlerweile auch sehr angemessen zu reflektieren, dass sich das Risiko eines die Weltwirtschaft nachhaltig belastenden Konfliktes jüngst signifikant verringert habe.



Mit Blick auf die Aktienmärkte bleibe in diesem Kontext festzuhalten, dass sich in der US-Notenbank nach einer Einigung im Handelskonflikt wohl keine Mehrheit für Zinssenkungen mehr finden werde. Etwas pointierter formuliert dürfte Donald Trump letztendlich wohl zwischen einem Handelsdeal mit China und einer Leitzinssenkung der FED wählen dürfen. Wenn Peking ein attraktives Angebot mache, dürfte der US-Präsident dies annehmen und damit implizit auf eine Senkung der Fed Funds Target Rate verzichten. Szenarien, die einen konstruktiven Handelsdeal und eine FED-Zinssenkung beinhalten würden, würden die Analysten der NORD LB in der Tat für eher unrealistisch halten.



Fazit: Donald Trump scheine im Handelsstreit mit China auf eine konstruktive Lösung zu setzen. Inzwischen würden die Finanzmärkte entsprechende Szenarien wohl sehr weitgehend einpreisen. Positive Überraschungen - also mehr als "nur" ein Waffenstillstand - könnten nun noch zusätzliche Impulse bringen. Wenn der Deal mit Peking gelingen sollte, werde die US-Notenbank jedoch kaum mehr zu Zinssenkungen zu bewegen sein. In jedem Fall dürfte nun mit ganz besonderem Interesse auf die heutige FOMC-Sitzung zu warten sein! (19.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem Donald Trump über Twitter verkündet hat, dass er ein konstruktives Telefonat mit dem chinesischen Regierungschef Xi Jinping geführt habe und es nun zu einem Treffen der beiden Politiker anlässlich des Gipfels der G-20 in Japan kommen werde, sind an den Finanzmärkten Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonfliktes zwischen Peking und Washington aufgekeimt, so die Analysten der NORD LB.Staatliche Medien in China hätten dies inzwischen bestätigt. Zudem würden nun wieder die Gespräche der Experten beider Seiten beginnen. Entsprechend seien die Low-Beta-Währungen - zum Beispiel der Yen - unter Druck geraten. Zudem hätten die internationalen Aktienmärkte von der erhöhten Risikofreude der Investoren profitiert. So habe sich der DAX inzwischen recht nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten stabilisieren können. Heute habe der deutsche Leitindex bei über 12.300 Zählern eröffnet. Neben den Nachrichten zur Lage an der "Handelskriegsfront" hätten Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die FED und die EZB geholfen.