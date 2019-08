Die Gepflogenheiten im weiten und komplexen Feld der internationalen Diplomatie seien andere, als bei Immobiliengeschäften in New York. Insofern sei fraglich, ob China jetzt eher bereit sei, Schritte zur Deeskalation des wieder hochkochenden Konfliktes zu ergreifen. Die Führung in Peking wolle bei den Verhandlungen mit Washington auf keinen Fall das Gesicht verlieren. Es sei daher unklar, ob man überhaupt zügig auf Donald Trump zugehen könne. In jedem Fall liege der Ball nun zunächst in China. Positive Signale aus Washington könnten Peking aber helfen, schneller konstruktive Vorschläge zur Beilegung des Konfliktes vorzulegen. Ein Kandidat für entsprechende Wortmeldungen dürfte der besonnene US-Finanzminister Steve Mnuchin sein. Nach Auffassung der Analysten der Nord LB bleiben beide Seiten grundsätzlich an einem Deal interessiert. Die zentrale Frage sei allerdings, ob Donald Trump bereits zu viel Druck auf China ausgeübt habe. Es bleibe zu hoffen, dass erfahrene Diplomaten auf beiden Seiten das Ruder ergreifen und die Gespräche in die richtige Richtung kanalisieren würden.



An den Finanzmärkten hätten die Tweets von Donald Trump fast schon so etwas wie eine kleine Panik ausgelöst. Die Rückkehr der Risikoaversion habe entsprechend Spuren auf den Kurszetteln hinterlassen. Die durch billige Liquidität auf neue Rekordstände gedopten US-Aktienmärkte seien gestern regelrecht eingebrochen. Der exportorientierte deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei heute auch unter Druck geraten und im frühen Handel zwischenzeitlich sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gefallen. Diese Bewegung sei angesichts des aktuellen geopolitischen Umfeldes durchaus nachvollziehbar. Sichere Staatsanleihen würden dagegen von den Tweets Donald Trumps profitieren. Die neuen Wirrungen im Handelsstreit würden zudem den Handlungsdruck auf die FED erhöhen. Weitere Zinssenkungen seien wahrscheinlicher geworden.



Im Handelskonflikt mit China habe Donald Trump den Druck auf Peking erhöht. Er begebe sich damit in die Gefahr, sein sicherlich nicht schlechtes Blatt zu überreizen. Die internationalen Aktienmärkte seien folgerichtig besorgt. Der DAX öffne heute mit deutlichen Verlusten und pendle um die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Dennoch bleibe festzuhalten, dass beide Seiten weiterhin an einem Deal interessiert sein dürften. Positive Signale, die beispielsweise aus dem US-Finanzministerium kommen könnten, würden es Peking einfacher machen, auf die Vereinigten Staaten zuzugehen. Davon würden die globalen Aktienmärkte natürlich profitieren. Die Ankündigung von Donald Trump, sich noch heute zum Handel mit der EU äußern zu wollen, schwebe aber wie ein Damoklesschwert über dem DAX. (02.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Donald Trump hat gestern über Twitter zusätzlichen Druck im Handelskonflikt der USA mit China aufgebaut, so die Analysten der Nord LB.Trump habe verkündet, dass man ab 1. September weitere Strafzölle erheben wolle. Für seine Verhältnisse habe der US-Präsident sogar noch relativ moderate Töne angeschlagen, den chinesischen Regierungschef Xi Jinping habe er beispielsweise als Freund bezeichnet. Die Verantwortlichen in Peking würden von Donald Trump also relativ zu Elijah Cummings und Jerome Powell regelrecht mit Samthandschuhen angefasst. Dennoch seien die neuen Drohungen aus Washington natürlich das Produkt einer gefährlichen Eskalationsstrategie des US-Präsidenten. Donald Trump wolle China offenbar regelrecht zu einem Deal zwingen. Das jüngste Treffen der beiden Verhandlungsgruppen in China werde von allen Seiten als konstruktiv bezeichnet. Selbst Donald Trump habe dies in seinen Tweets bestätigt. Er werfe China aber vor, noch keine umfangreichen Käufe von US-Agrarprodukten getätigt zu haben. Der Präsident der Vereinigten Staaten spiele ein gefährliches Spiel. Er habe zwar betont, dass er einen positiven Dialog und ein umfassendes Handelsabkommen mit China wünsche, Trump sei aber eindeutig in der Gefahr, zu viel Druck auf Peking auszuüben.