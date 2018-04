Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Februar von 56,7 auf 57,6 Mrd. US-Dollar ausgeweitet, berichten die Analysten von Postbank Research.Die deutsche Industrieproduktion sei, wie heute Morgen gemeldet worden sei, im Februar im Vormonatsvergleich entgegen den Erwartungen um 1,6% gefallen. Die Vorjahresveränderungsrate sei von 6,3% auf 2,6% gesunken. Zu dem Rückgang gegenüber dem Vormonat habe die Bauproduktion beigetragen. Diese habe um 2,2% nachgegeben, nachdem sie aber im Januar begünstigt durch die seinerzeit milde Witterung kräftig gestiegen sei. Diese Korrektur sei somit leicht zu erklären. Jedoch habe auch die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe um 2,0% nachgegeben. Angeführt worden sei diese durch die Kapitalgüter, deren Ausstoß sogar um 3,1% eingeschränkt worden sei. Dies korrespondiere wiederum mit der gestern gemeldeten schwachen Entwicklung der Inlandsaufträge für Investitionsgüter. Die leichten Schatten, die sich in den letzten Wochen über die deutsche Konjunktur gelegt hätten, seien mit den heutigen Produktionsdaten etwas länger geworden.Der US-Arbeitsmarkt habe im bisherigen Jahresverlauf zu überzeugen gewusst. Im Februar sei mit einem Monatsplus von 313 Tsd. sogar der stärkste Stellenaufbau seit mehr als anderthalb Jahren verzeichnet worden. Dieses Tempo sei sicherlich nicht durchzuhalten. Für März rechnen die Analysten von Postbank Research mit einer Abschwächung des Beschäftigungszuwachses auf 175 Tsd. im Vormonatsvergleich. Zugleich würden sie einen Rückgang der Arbeitslosenquote von 4,1% auf 4,0% erwarten. Dies wäre das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2000. Dazu dürfte erneut die Lohnentwicklung größere Beachtung finden. Die Marktteilnehmer würden nämlich verstärkt darauf schauen, ob sich allmählich die Zeichen für eine spürbar zunehmende Lohndynamik mehren würden. Für März rechne der Markt mit einem Zuwachs des durchschnittlichen Stundenlohns um 0,3% gegenüber Februar, was die Vorjahresrate von 2,6% auf 2,7% hieven würde. Diese würde sich damit auf einem Niveau verfestigen, das etwas höher sei als im Vorjahr, aber immer noch als eher moderat anzusehen wäre. (06.04.2018/ac/a/m)