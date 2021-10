Jenseits dieser Irritationen drohe Präsident Bidens zentrale wirtschaftliche Agenda zu scheitern - und zwar an der eigenen Partei. Vor einigen Wochen habe sich der Senat auf ein Infrastrukturprogramm im Gesamtvolumen von rund 1,1 Bio. US-Dollar über zehn Jahre geeinigt. Davon sei nur rund die Hälfte "neues Geld", der Rest seien umgewidmete, nicht abgerufene Mittel aus dem Haushaltsjahr 2021. Der linke Flügel der Demokraten im House of Representatives habe diesem, eigentlich auch von den "Progressiven" als absolut erstrebenswert erachteten Maßnahmenprogramm aber seine Zustimmung verweigert, wenn der Senat nicht vorher oder gleichzeitig dem viel umfangreicheren Sozialpaket zustimme.



Dies wiederum enthalte ein wildes Sammelsurium an lang gehegten Wünschen der Demokraten in Politikfeldern von der Bildungs- über die Gesundheits- bis zur Klimapolitik. Es stelle eine deutliche Ausweitung des Sozialstaates dar, die per se in den USA schon mal kontrovers sei. Hinzu komme, dass das erhebliche Ausgabenvolumen von 3,5 Bio. US-Dollar über zehn Jahre zum einen in der aktuellen Situation - angespannte Haushaltslage und ein Angebot, das bereits jetzt der Nachfrage hinterherhinke - auf Kritik stoße. Zum anderen solle es größtenteils durch Steuererhöhungen für Unternehmen und "Reiche" finanziert werden.



Diese Punkte würden nicht nur eine Zustimmung seitens der Republikaner verhindern, sie würden auch auf Widerstand bei zwei zentristischen demokratischen Senatoren treffen: Joe Manchin aus dem Kohlestaat West Virginia und Kyrsten Sinema aus Arizona. Da die Demokraten aber im Senat nur eine Mehrheit von einer Stimme hätten, müssten sie für das Verabschieden von Gesetzen, die von den Republikanern geschlossen abgelehnt würden, alle eigenen Senatoren und Senatorinnen im Boot haben.



Der Streit zwischen den Linken und den beiden "Bremsern" im Senat sei in den vergangenen Wochen eskaliert. Die eigentlich für Ende September angesetzte Abstimmung über das Infrastrukturprogramm sei verschoben worden. Manchin und Sinema hätten gesagt, dass sie ein Volumen von 3,5 Bio. US-Dollar für nicht akzeptabel halten würden. Joe Biden habe daraufhin wohl als Kompromiss einen Umfang von 2 bis 2,5 Bio. US-Dollar ins Spiel gebracht. Auch stehe die vollständige Gegenfinanzierung des Pakets offenbar zur Diskussion, was höhere Defizite bedeuten würde.



Es sei denkbar, dass die Demokraten an sich selbst scheitern und vor den "Midterm Elections" im November 2022 weder das Infrastruktur- noch das Sozialprogramm auf den Weg bringen würden. Dies sei aber nicht das wahrscheinlichste Szenario. Die Analysten würden noch davon ausgehen, dass das Infrastrukturpaket in der vorliegenden Form verabschiedet werde und ein abgespecktes Sozialprogramm letztlich eine Mehrheit finde. Ersteres hätte eine leicht positive Wirkung auf das Wachstum in den kommenden Jahren. Dies gelte voraussichtlich auch für Letzteres, allerdings komme es hier auf den konkreten Mix aus Ausgaben und Steuern an. Vor allem eine höhere Besteuerung der Unternehmen könnte durchaus zu negativen Effekten auf das Wachstum führen. (08.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Demokraten und Republikaner haben sich auf eine temporäre Anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt, so die Analysten der Helaba.Anfang Dezember drohe dem Staat aber wieder das Geld auszugehen.Die vorübergehende Lösung sehe wohl so aus, dass die Schuldenobergrenze um die Summe angehoben werde, die laut Treasury erforderlich sei, um bis Anfang Dezember die Schulden bedienen zu können. Die Grenze werde nicht, wie die Demokraten gefordert hätten, erneut außer Kraft gesetzt. Bis spätestens in knapp acht Wochen müsse daher eine neue Einigung her - plus eine Verlängerung des Überbrückungshaushalts, der eine bis zum 3. Dezember befristete Ausgabenermächtigung für die Bundesregierung und ihre Behörden vorsehe. Werde er nicht erneuert, drohe ein "government shutdown". Beide Themenkomplexe seien damit nur ein paar Wochen vom Tisch. Eine längerfristige Lösung sei aber nicht erkennbar. Erneute Verunsicherungen seien daher programmiert.