Bonn (www.aktiencheck.de) - Wenig überraschend gab es auch in der vergangenen Woche eine im historischen Vergleich extrem hohe Zahl an neuen Anträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA, so die Analysten von Postbank Research.



Gleichwohl sei sie mit 2,981 Millionen nun bereits zum sechsten Mal in Folge gesunken. 22,833 Millionen US-Amerikaner hätten wiederum in der letzten April-Woche einen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe gehabt. Der Anstieg um knapp eine halbe Million habe hier aber überwiegend aus einer Abwärtsrevision des Vorwochenwerts resultiert. Vieles spreche dafür, dass die Arbeitslosenquote Anfang Mai ihren Höhepunkt erreicht haben und in den kommenden Wochen allmählich wieder sinken könnte. Dennoch dürfte die Arbeitslosenquote von 14,7 Prozent im April im Mai-Arbeitsmarktbericht noch übertroffen werden. Grund hierfür sei, dass die zugrunde liegende Erhebung immer in der Woche des jeweiligen Monats-Zwölften stattfinde. Wiedereinstellungen und nachhaltig sinkende Arbeitslosenzahlen würden sich damit frühestens im offiziellen Arbeitsmarktbericht für Juni zeigen, der Anfang Juli veröffentlicht werde. Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) sei gestern zeitweise unter die Marke von 1,08 gefallen, habe sich aber im späteren Verlauf wieder erholt. (15.05.2020/ac/a/m)



