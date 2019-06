Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze (Fr., 14.06., 14:30 Uhr) befinden sich, getragen von einem robusten Arbeitsmarkt und positiv gestimmten Verbrauchern, in einem soliden Aufwärtstrend, der aber durch starke Schwankungen charakterisiert ist, so die Analysten von Postbank Research.



Nach einer schwachen Tendenz im April würden sie in diesem Kontext für Mai wieder mit einem kräftigeren Zuwachs rechnen. Die Einzelhandelsumsätze ohne Autos dürften um beachtliche 0,7% gestiegen sein. Ein zusätzlicher Impuls sollte von gestiegenen Autoverkäufen gekommen sein, so dass die Analysten für die gesamten Umsätze sogar mit einem Plus von 0,9% rechnen würden. (11.06.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.