Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Weihnachtsgeschäft in den USA im November gut angelaufen ist, scheint der Spielraum für weitere größere Anstiege der Einzelhandelsumsätze im Dezember nun begrenzt zu sein, so die Analysten der NORD LB.



Sie würden in Zahlen gesprochen mit einem Zuwachs von 0,4% M/M rechnen, wobei dieser "nur" recht moderate Anstieg ohne jeden Zweifel vor allem das Resultat der sehr ausgeprägten Stärke im Vormonat sein dürfte. Folglich müssten mögliche Revisionen der für November gemeldeten Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen am aktuellen Rand ganz besonders sorgfältig im Auge behalten werden. Auch das kalte Wetter möge von Relevanz sein. Stützend könnten interessanterweise die Umsätze in den Autohäusern der USA wirken. Die bisher bekannten Zahlen zum "Mengengerüst" beim Absatz von Fahrzeugen würden offenkundig in diese Richtung deuten. Ob im Dezember noch Ersatzbeschaffungen nach den Wirbelstürmen eine signifikante Rolle gespielt haben würden, lasse sich aber wohl kritisch hinterfragen. Zudem sei zu beachten, dass die Käufer von Kraftfahrzeugen in den USA zuletzt eher hochpreisige Modelle nachgefragt hätten. Weiterhin schienen sich Rabatte im Autosegment derzeit aufgrund einer recht starken Nachfrage in engen Grenzen zu halten. Entsprechend würden die Analysten der NORD LB exklusive Automobile einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um lediglich 0,3% M/M erwarten. Grundsätzlich bleibe der Konsument aber wohl eine tragende Säule der nordamerikanischen Wirtschaft. Die Steuerreform könnte in 2018 noch gewisse weitere Impulse liefern. (05.01.2018/ac/a/m)





