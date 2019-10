Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen offenbaren einen leichten Rückgang der Zeitreihe um 0,3% M/M, so die Analysten der Nord LB.



Pessimisten könnten in diesen Zahlen erste Hinweise auf eine Schwäche im Konsum der privaten Haushalte in den USA sehen und vielleicht sogar schon einen Käuferstreik im Land der unbegrenzten Möglichkeiten diagnostizieren. Dieser Auffassung würden sich die Analysten nicht anschließen wollen. Auf den zweiten Blick zeige sich nämlich, dass die an den August-Zahlen vorgenommene Aufwärtsrevision die aktuell schwächere Entwicklung ganz eindeutig relativiere. Insofern seien die heute gemeldeten Daten nur auf den ersten Blick eine negative Überraschung. (16.10.2019/ac/a/m)





