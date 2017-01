Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen im Dezember sind eigentlich recht stark ausgefallen, so die Analysten der Nord LB.



Stützend hätten vor allem die Absätze im Automobilbereich gewirkt. Die heutigen Zahlen seien zwar grundsätzlich positiv für den globalen Aktienmarkt und für den US-Dollar, die internationalen Finanzmärkte würden momentan allerdings bereits eine ziemlich positive Konjunkturentwicklung in den USA einpreisen. Daher seien einige Marktteilnehmer am aktuellen Rand wohl sogar eher enttäuscht vom Verhalten der US-Konsumenten. (13.01.2017/ac/a/m)







