Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze haben uns in gewissem Umfang positiv überrascht, so die Analysten der Nord LB.



Zwar sei auch im Juni mit einem deutlichen Zuwachs zu rechnen gewesen, der nun gemeldete Anstieg um immerhin 7,5% M/M notiere aber recht klar oberhalb der Erwartungen der meisten interessierten Beobachter. Offenkundig neige der US-Konsument nicht zum Angstsparen, was der nordamerikanischen Wirtschaft zum Ende des 2. Quartals hin noch etwas zusätzlichen Schub gegeben haben dürfte. Damit würden sich die Signale häufen, die in Richtung eines vielleicht doch nicht ganz so dramatischen US-Wachstumseinbruch zum Abschluss des 1. Halbjahres deuten würden. In Verbindung mit den in den USA nun wieder zu beobachtenden neuen einschränkenden Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bedeute diese aktuelle Entwicklung aber auch, dass ab Juli zunächst mit weniger Dynamik der US-Ökonomie zu rechnen sei. (Ausgabe vom 16.07.2020) (17.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.