Hannover (www.aktiencheck.de) - Es musste von katastrophalen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen ausgegangen werden - und so kam es dann auch, so die Analysten der Nord LB.



Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hätten die Einzelhandelsumsätze im April um 16,4% einbrechen lassen - nach einem Vormonatsrückgang von bereits 8,4% M/M. Die Umsätze aller Sektoren seien eingebrochen. Der Private Konsum werde also auch im 2. Quartal das BIP massiv belasten. Nun werde zu beobachten sein, ob erstens die Daten im Mai eine Stabilisierung aufweisen und ob zweitens dann eine Erholung folgen könne. Zuletzt seien zwar Erfolge im Kampf gegen das Virus erkennbar gewesen, hätten sich aber auch ernüchternd schleppend vollzogen. Angesichts des zu beobachtenden Pandemieverlaufs in China sähen die Analysten aber für die USA eine gewisse konjunkturelle Stabilisierung - vermutlich ausgehend von der Angebotsseite - ab Juni voraus, wenn es nicht zu einer "zweiten Welle" komme. Ob dann die Nachfrageseite - also der Konsument - zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Konsum, zurückkehre, werde dann auch von den Erfolgen bei der Suche nach einem Medikament abhängen. Bis dahin werde er wohl vorsichtig bleiben. (Ausgabe vom 15.05.2020) (18.05.2020/ac/a/m)



