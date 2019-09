Bonn (www.aktiencheck.de) - Die positive Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze (Fr., 13.09., 14:30 Uhr) der letzten Monate dürfte sich im August fortgesetzt haben, so die Analysten von Postbank Research.



Die Dynamik sollte sich aber abgeschwächt haben, nachdem im Juli ein sehr hoher Zuwachs zu verzeichnen gewesen sei. In der Abgrenzung ohne Autos würden die Analysten mit einem Plus von 0,2% im Vormonatsvergleich rechnen. Für die gesamten Umsätze dürfte der Anstieg mit 0,3% aufgrund leicht gestiegener Autoabsatzzahlen etwas höher ausfallen. In der Summe würden die Einzelhandelsdaten für Juli und August damit auf einen signifikanten Wachstumsimpuls des privaten Verbrauchs auf das US-BIP im dritten Quartal schließen lassen. (06.09.2019/ac/a/m)



