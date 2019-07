Bonn (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt positive Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze (Di., 16.07., 14:30 Uhr) dürfte sich auch im Juni weiter fortgesetzt haben, wenn auch in deutlich moderaterer Form, so die Analysten von Postbank Research.



In der Abgrenzung ohne Autos würden sie mit einem marginalen Anstieg der Umsätze um 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. Ein dämpfender Effekt dürfte dabei von gesunkenen Öl- und Benzinpreisen ausgegangen sein, welche wiederum zu geringeren (nominalen) Tankstellenumsätzen geführt haben sollten. Seitens der Autoverkäufe dürfte sich angesichts einer Stagnation der Absatzzahlen kein Impuls ergeben haben. Demnach würden die Analysten von Postbank Research auch für die gesamten Einzelhandelsumsätze im Juni mit einem Anstieg um 0,1% im Vormonatsvergleich rechnen. (15.07.2019/ac/a/m)



