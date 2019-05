Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach kräftigen Ausschlägen in den Vormonaten erwarten wir für April bei den US-Einzelhandelsumsätzen (Mi., 15.05., 14:30 Uhr) eine Normalisierung, so die Analysten von Postbank Research.



In der Abgrenzung ohne Autos sollte sich ein Zuwachs von 0,6% im Vormonatsvergleich ergeben haben, wobei ein positiver Impuls aller Voraussicht nach von den Tankstellenumsätzen ausgegangen sei, die ihrerseits von den gestiegenen Benzinpreisen profitiert haben sollten. Die Autohändler wiederum hätten rückläufige Absatzzahlen verzeichnet, so dass die Kategorie "Autos und Autoteile" das Gesamtergebnis belastet haben sollte. Insgesamt würden die Analysten von Postbank Research mit einem Zuwachs der Einzelhandelsumsätze um 0,3% rechnen. In Anbetracht des starken Umsatzplus im März und einer damit sehr günstigen Ausgangsbasis würde dies aber bereits auf eine Belebung des Wachstums des privaten Verbrauchs im 2. Quartal hindeuten. (13.05.2019/ac/a/m)



