Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zu Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze sind sicherlich positiv zu bewerten, so die Analysten der Nord LB.



Damit bleibe der Konsument also eine verlässliche Stütze der ökonomischen Expansion in Nordamerika. Der Blick auf die Details zeige, dass sich die Umsätze im Automobilbereich am aktuellen Rand sogar noch eine Spur freundlicher hätten präsentieren können, als von vielen Beobachtern ohnehin schon erwartet worden sei. (16.04.2018/ac/a/m)





