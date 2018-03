Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Februar-Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen sind vor allem auf den ersten Blick eine ziemlich negative Überraschung, so die Analysten der Nord LB.



Die nun an den bisher vorläufigen Januar-Daten vorgenommenen Revisionen würden diese Einschätzung aber doch zumindest partiell relativieren. Zudem sollte die weiterhin erfreuliche Beschäftigungssituation in Verbindung mit der Steuerreform nach Auffassung der Analysten in den kommenden Monaten für positive Impulse beim Konsum der US-Verbraucher sorgen. (14.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.