Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heutigen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen sind vor allem aufgrund der umfangreichen Revisionen der für November gemeldeten Daten als positive Überraschung zu bewerten, so die Analysten der NORD LB.



Somit offenbare interessanterweise erst der Blick auf den November den regelrechten Konsumrausch im Dezember. Der US-Einzelhandel könne das Jahr 2017 also positiv abschließen. Diese Entwicklung passe gut zur BIP-Prognose der NORD LB für die Vereinigten Staaten. Die Steuerreform könne nun in 2018 sogar noch weitere stützende Impulse liefern. Bereits die heutigen Zahlen zum Verhalten der Verbraucher im Land der unbegrenzten Möglichkeiten dürften die US-Notenbank unter weiteren Zugzwang bei der Normalisierung der Geldpolitik gesetzt haben. (12.01.2018/ac/a/m)





