Der Anstieg sowohl bei den Guthaben als auch bei den Verbindlichkeiten betreffe insbesondere Portfolioinvestments und Direktinvestments. Ausländer würden mehr Aktien und Immobilien in den USA als umgekehrt halten. Die Bemühungen von Präsident Trump um eine Verbesserung der Auslandsposition der US-Volkswirtschaft durch Eingriffe in den Außenhandel mittels Sanktionen hätten keinen Erfolg gehabt.



An den Devisenmärkten könnten die ungünstigen fundamentalen Daten auf weitere Sicht Druck auf die US-Valuta ausüben, denn die Finanzmärkte hätten sich bereits auf eine Entschärfung der internationalen Handelsbarrieren durch Präsident Biden eingestellt. Die von den Börsen erhoffte Entwarnung dürfte jedoch in der Leistungsbilanz ausbleiben und dadurch zu Enttäuschungen führen.



Die Verschlechterung der Netto-Auslandsverschuldung der USA sei nicht allein auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen. Von ihr seien so gut wie alle Länder betroffen. Die weltweite Verschuldung der Staaten sei auf den Rekordwert von 100% gestiegen.



Der US-Dollar habe vom 2. bis zum 4. Quartal 2020 gegenüber dem Euro eine ausgesprochene Schwächephase verzeichnet. Hätten hier die Finanzmärkte das Problem der ständig steigenden US Verschuldung eingepreist oder sei es die Ungewissheit über den Wahlausgang gewesen? Jedenfalls habe sich die US-Valuta stabilisiert, als sich die Trump-Niederlage abzuzeichnen begonnen habe. Doch mit Vorlage der ersten Pläne von Präsident Biden stelle sich heraus, dass die Verschuldung weiter steige und die Notenbank auf ultra-expansivem Kurs der Geldpolitik bleibe.



Die volkswirtschaftlichen Daten der USA stünden nicht im Einklang zur derzeitig relativen Stabilität des USD. Das Vertrauen in den US-Dollar als internationale Leitwährung gerate auf den Prüfstand. Längerfristig müsse mit einem Kurs von Euro 1,30 und mehr gerechnet werden. (Ausgabe vom 23.01.2021) (25.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Devisenmärkten hat der US-Dollar mit Einführung von Präsident Biden in sein Amt seine langanhaltende Schwäche abschütteln können, aber wohl nur vorübergehend, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Allzu belastend seien die fundamentalen Bürden, die die US-Valuta zu tragen habe. Vor allem seien es die nationale und internationale Verschuldung. Unter Präsident Biden werde - wie schon jetzt absehbar - die Staatsverschuldung über USD 30 Billionen auf historischen Höchststand steigen. Dort sei schon jetzt die netto Investmentposition mit knapp USD 14 Billionen. Diese Position zeige die Differenz zwischen den ausländischen Investitionen in den USA und den weltweiten US-Investments von USD 13,95 Billionen (zum Ende des Q3/2020 nach einer Veröffentlichung des BEA).Die US-Vermögensinvestitionen im Ausland würden USD 29,41 Billionen betragen, und die Verbindlichkeiten der USA gegenüber dem Ausland USD 43,36 Billionen.