Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar konnte seine Verluste zuletzt etwas begrenzen, so die Analysten der Helaba.



Japanischer Yen und Schweizer Franken hätten deutlich zugelegt. Mit Ausnahme des stärkeren Südafrikanischen Rand hätten Rohstoff- bzw. Schwellenländerwährungen eher unter Druck gestanden.



Die Schwäche des US-Dollar habe sich 2018 bislang fortgesetzt. U.a. habe das wachsende Haushaltsdefizit in den USA die Währung belastet. Langfristig betrachtet würden gewisse Sorgen durchaus nicht ungerechtfertigt erscheinen. Aber gerade in der kürzeren Perspektive begünstige die Geldpolitik eindeutig den US-Dollar. Neben den Renditevorteilen würden auch Wachstumsdifferenzen sowie steuerliche Anreize klar für die US-Währung sprechen. Daher dürfte der Euro-Dollar-Kurs wieder spürbar korrigieren. (21.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.