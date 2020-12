Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Zwischenerholung am späten Montagnachmittag und -abend geriet der US-Dollar gestern gegenüber dem Euro aufgrund der allgemein risikoaffinen Stimmung an den Märkten erneut unter Druck, so die Analysten von Postbank Research.Am ehesten hätte der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA marktbewegend sein können. Dieser habe mit 57,5 Punkten zwar etwas unter den Erwartungen gelegen, sei aber damit immer noch äußerst robust gewesen. Lediglich der Rückgang der Beschäftigungskomponente von 53,2 auf 48,4 Punkte habe bei Analysten für leichtes Stirnrunzeln gesorgt.Der Euro habe gegenüber dem US-Dollar jedoch von der guten Stimmung an den Aktienmärkten profitiert und erneut mit dem Niveau von EUR/USD 1,20 geflirtet - welches er schließlich am Nachmittag mit Wucht übersprungen habe. (02.12.2020/ac/a/m)