Im Jahr 2020 habe der Dollar bei Ausbruch der Pandemie zunächst mit seiner globalen Bedeutung als wichtigste Reservewährung und Zufluchtsort für sicherheitsorientierte Anleger im Fokus gestanden. Die Folge sei ein zwischenzeitlicher Kursanstieg gewesen, unter anderem gegenüber dem Euro. Später sei dann wieder die fundamentale Entwicklung der US-Wirtschaft in den Blick gerückt. Sie sei zwischenzeitlich hart von der Pandemie getroffen worden und die US-Notenbank habe im Kampf gegen die Rezession begonnen, besonders aggressiv Anleihen zu kaufen, was die Renditen nach unten getrieben habe. In der Folge habe der Dollar bis Anfang 2021 an Wert verloren.



Die Analysten würden glauben, dass der Dollar nun wieder am Wendepunkt stehe. Sie würden von einer allmählichen Dollarstärke ausgehen, die bis zum Jahresende zu einem Wechselkurs von 1,17 US-Dollar je Euro und bis Ende 2022 von 1,15 US-Dollar je Euro führen dürfte. Das seien zwar keine großen Sprünge, jedoch werde die Entwicklung von nachhaltigen fundamentalen Daten getragen. So würden die Analysten erwarten, dass man in den USA nun ein spürbar stärkeres Wachstum und eine höhere Inflation im Vergleich zum Euroraum sehen werde. Damit gebe es mehr Spielraum für etwas steigende Renditen von US-Staatspapieren gegenüber Bundesanleihen. Diese Zinsdifferenz sollte nicht nur spekulative Gelder in den Dollar lenken. Solange die Wiedereröffnung der Euro-Wirtschaft der in den USA hinterherhinke und die wirtschaftliche Erholung schwächer ausfallen dürfte, sollte der US-Dollar gegenüber dem Euro profitieren.



Die US-Notenbank scheine sich mit steigenden Renditen relativ wohlzufühlen, solange dies auf ein starkes Wirtschaftswachstum zurückzuführen sei und der bevorstehende Inflationsschub wirklich vorübergehend sei. Die Europäische Zentralbank scheine sich indes vor einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für Banken und Unternehmen zu fürchten und habe kürzlich das Tempo ihrer Anleihekäufe erhöht, um den Renditeanstieg abzumildern. Zusätzliche fiskalische Anreize in den USA stünden im Gegensatz zu einer langsamen Umsetzung des EU-Aufbaufonds in Europa.



So sei die zu erwartende Entwicklung der US-Währung nicht zuletzt auch Ausdruck einer relativen Schwäche der Eurozone. Ein zentraler Grund dafür sei die in weiten Teilen bislang misslungene Impfkampagne, die die Erholung verzögere. Eine kleine Positivbotschaft bleibe zumindest für die deutschen Exporteure: Wenn der Euro gegenüber dem Dollar schwächer tendiere, wirke sich dies positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen aus. (25.03.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - In den USA haben sich die Perspektiven für einen spürbaren Konjunkturaufschwung klar verfestigt, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck a Quintet Private Bank.Damit hätten die Anleiherenditen in den USA angezogen, was den US-Dollar attraktiver gemacht und damit seine Position gegenüber Niedrigzinswährungen wie dem Euro gestärkt habe. Dieser Trend dürfte anhalten. Der Euro werde gegenüber dem Dollar in den nächsten ein bis zwei Jahren wohl sukzessive etwas an Wert verlieren. Das sei einerseits Ausdruck der relativen Schwäche der Wirtschaft im Euroraum, habe aber zumindest für die exportorientierte deutsche Wirtschaft auch Vorteile.