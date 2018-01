Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold hat seit Mitte Dezember deutlich zugelegt und die Verluste der ersten Monatshälfte mehr als wettgemacht, so die Analysten der Commerzbank.In Euro gerechnet falle der Preisanstieg von Gold wegen der abwertenden US-Währung nicht ganz so stark aus. Gold in Euro koste zum Jahresauftakt 1.090 EUR je Feinunze, so viel wie zuletzt Ende November. Nicht auf den fahrenden Zug aufgesprungen seien die ETF-Investoren. Sie hätten ihre Bestände zuletzt konstant gehalten. Im letzten Jahr hätten die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs Zuflüsse von 230 Tonnen verzeichnet und somit nicht einmal halb so viel wie im Jahr zuvor.Im Fahrwasser von Gold habe auch Silber deutlich angezogen und überproportional zugelegt. Zum Jahresauftakt notiere es oberhalb von 17 USD je Feinunze. Palladium mache da weiter, wo es aufgehört habe: Es steige auf knapp 1.080 USD je Feinunze, den höchsten Stand seit fast 17 Jahren. (02.01.2018/ac/a/m)