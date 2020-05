Bonn (www.aktiencheck.de) - Während für das deutsche BIP im ersten Quartal am Freitagmorgen erwartungsgemäß ein Rückgang von 2,2 Prozent zur Vorperiode vermeldet wurde, enttäuschten die zentralen US-Konjunkturindikatoren für April die ohnehin schon pessimistischen Markterwartungen noch, so die Analysten von Postbank Research.



Die Einzelhandelsumsätze seien um 16,4 Prozent zum Vormonat eingebrochen. Für die Kontrollgruppe (u.a. ohne Autos und Tankstellenumsätze) habe sich ein Minus von 15,3 Prozent ergeben. Im April hätten die Umsätze in dieser Abgrenzung damit bereits um mehr als zehn Prozent unter ihrem durchschnittlichen Niveau des ersten Quartals gelegen. Da diese direkt in die Schätzung des privaten Verbrauchs einfließen würden, erscheine hier ein Einbruch in dieser Größenordnung keinesfalls ausgeschlossen, obgleich es noch Hoffnung auf eine Belebung im Quartalsverlauf im Zuge der begonnenen Lockerungen gebe.



Auch in der US-Industrie sehe es nicht besser aus: Hier sei der Output im April um 11,2 Prozent zum Vormonat zurückgegangen, womit sich im Quartalsvergleich derzeit ein Minus von 14 Prozent ergebe. Ein kleiner Lichtblick für die Industrie sei derweil der Empire State Index, der im Mai sein Rekordtief von -78,2 Zählern mit einem Anstieg auf -48,5 Punkte hinter sich gelassen habe - damit allerdings immer noch deutlich unter seinem Tiefstand in der Rezession 2009 liege. Der US-Dollar habe initial mit leichten Kursverlusten auf die Daten reagiert. (18.05.2020/ac/a/m)



