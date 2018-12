Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Bürger befinden sich in Konsumlaune, so die Analysten von Postbank Research.



Dies schlage sich natürlich auch in den US-Einzelhandelsumsätzen (Fr., 14.12., 14:30 Uhr) nieder. Nachdem diese im Oktober mit einem Plus von 0,8% bei den gesamten Umsätzen bzw. einem Zuwachs von 0,7% in der Abgrenzung ohne Autos jeweils im Vormonatsvergleich ausgesprochen stark zugelegt hätten, würden die Analysten für November eine moderatere Ausweitung um 0,3% (gesamt) bzw. 0,4% (ohne Autos) erwarten. Für den privaten Verbrauch im 4. Quartal würde dies auf einen soliden Zuwachs schließen lassen, zugleich aber signalisieren, dass die sehr hohen Wachstumsraten der beiden Vorquartale nicht mehr erreicht würden. (07.12.2018/ac/a/m)



