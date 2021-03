In Europa sei das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer im Fokus gestanden. Die durchgesickerten Meldungen über eine Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen in Deutschland habe vor allem die Aktien von Reiseunternehmen unter Druck gebracht. So hätten beispielsweise die Titel des Reiseveranstalters TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) mehr als 5% eingebüßt, die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe gut 3% verloren. Schlussendlich habe sich die Kanzlerin mit den Länderchefs auf einen strikten Lockdown über die Osterfeiertage mit einer fünf Tage andauernden Schließung von Geschäften ab dem 1. April sowie weitgehenden Einschränkungen für Zusammenkünfte verständigt. Die bestehenden Maßnahmen sollten bis zum 18. April verlängert werden. Auf Sektorebene hätten auch in Europa die IT-Titel mit einem Plus von 1,5% die Nase vorn gehabt. Am schwächsten habe der Immobiliensektor (-1,0%) abgeschnitten.



In Asien würden die Börsen heute Morgen negative Vorzeichen aufweisen. Für den europäischen Handel würden die vorbörslichen Indikationen einen etwas schwächeren Handelsstart erwarten lassen. In den USA werde heute nachbörslich das Softwareunternehmen Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) Quartalszahlen vorlegen.



Auch wenn die Erdölpreise gestern kein einheitliches Bild präsentiert häten, seien sie zuletzt ganz klar unter einem gewissen Abgabedruck gestanden. Hintergrund hierfür dürfte die wieder steigende Förderaktivität bei den US-Schieferölproduzenten sein sowie auch die anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern, welche die Aussicht auf eine schnelle Preiserholung nach dem Rückgang dämpfe. Der Goldpreis habe sich dagegen wenig verändert gezeigt. (23.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Unterstützt von zuletzt wieder leicht gesunkenen Anleiherenditen zogen in den USA gestern vor allem die Technologietitel wieder an, was dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zu einem Plus von 1,7% verhalf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zur Beruhigung hätten auch der rasche Fortschritt bei den Impfungen - innerhalb von zwei Monaten seien mittlerweile mehr als 100 Millionen Dosen verabreicht worden - sowie die rückläufigen Infektionszahlen beigetragen. Auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten sich nach zwei Verlusttagen wieder stabilisieren können. Auf Sektorebene hätten in den USA die IT-Titel mit einem aggregierten Plus von 1,9% die stärksten Zuwächse verzeichnet, gefolgt von jenen des zyklischen Konsums (+1,2%). Die Verliererseite sei vom Finanz- und vom Energiesektor angeführt worden, welche 1,3% bzw. 1,0% abgegeben hätten.