Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten US-Börsen versuchten sich am Mittwoch an neuen Allzeithöchstständen, ehe zu Handelsende die Zugewinne wegbröckelten und sich somit nur ein marginal verändertes Bild zum Vortag ergab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In Ermangelung neuer Impulse habe auch die letzte Woche verlautbarte Einigung im Handelskonflikt USA-China kaum mehr neue Kaufanreize zu setzen vermocht, zumal keine Details bekannt seien und auch ein Termin zur Vertragsunterzeichnung nach wie vor ausständig sei. Auch wenn das gestrige Votum für ein Amtsenthebungsverfahren in den USA eigentlich erwartet gewesen sei, schien es unter den Investoren kurzfristig für Unruhe zu sorgen. Nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG dürfte dies aber völlig unbegründet sein, da es für den weiteren Aktienmarktverlauf aufgrund der geringen Erfolgsaussichten im republikanisch dominierten Senat keinerlei Risiken berge.



An den asiatischen Börsen sei es aufgrund der wenig inspirierenden US-Vorgaben großteils zu Gewinnmitnahmen gekommen, die aber ob der jüngsten Zugewinne in einem überschaubaren Ausmaß ausgefallen seien. Die Entwicklung der Ölpreise der Sorten Brent und WTI sei gemischt ausgefallen: Während die Sorte Brent ihren Anstieg den fünften Tag in Folge habe fortsetzen können, habe sich die US-Sorte WTI marginal ermäßigt. Und auch der Goldpreis habe sich - ähnlich wie in den letzten Tagen - kaum verändert präsentiert. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Handelsplätzen erwarten. (19.12.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.