Die US-Privatwirtschaft habe im Februar deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat seien 475.000 Stellen hinzugekommen, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt mit einem Beschäftigungsaufbau um 375.000 gerechnet. Der Arbeitsmarkt profitiere offenbar von der Entspannung der Corona-Lage und der Aufhebung von Beschränkungen.



Extrem falle jedoch die Revision der Vormonatszahlen aus. Im Januar seien 509.000 neue Stellen geschaffen worden. In der Erstschätzung sei noch ein deutlicher Rückgang um 301.000 ermittelt worden.



Um die Weiterführung der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gebe es unterdessen Verwirrung. Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch habe gesagt: "Was die Gespräche betrifft: Es ist nicht bekannt, ob sie stattfinden werden." Dazu hätten die Abstimmungen angedauert, um Datum und Ort festzulegen. Es sei möglich, dass es noch heute ein Treffen gebe. Nach Kreml-Angaben sei die russische Seite für weitere Gespräche noch am Abend bereit. Die ersten Gespräche am Montag an der belarussisch-ukrainischen Grenze hätten keine greifbaren Ergebnisse gebracht.



Im Ukraine-Krieg wäre es eine positive Überraschung für die Börsen, falls es kurzfristig zu bedeutenden Fortschritten in den Verhandlungen kommen sollte. Powells Aussagen dürften für die Börsen keine Überraschung sein. Ein Zinsschritt von 0,25 Prozent im laufenden Monat sei eingepreist. Ob der US-Arbeitsmarkt so stabil bleibe wie derzeit, bleibe abzuwarten. Experten hätten jedenfalls offenbar Probleme, die jüngsten Entwicklungen korrekt zu prognostizieren. Vorerst dürfte es bei einer Schaukelbörse bleiben.



mit Material von dpa-AFX (02.03.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hoch oder runter? Die zuletzt kräftig unter Druck stehenden US-Börsen steuern heute auf einen Stabilisierungsversuch zu, so Lars Friedrich von "Der Aktionär".Doch die Lage bleibe von hoher Unsicherheit geprägt. Neben dem Ukraine-Krieg sei auch die Lage am US-Arbeitsmarkt nicht ganz klar - auch wenn FED-Chef Jerome Powell diesbezüglich eine klare Meinung habe.Eine Inflation von deutlich mehr als zwei Prozent sowie ein starker Arbeitsmarkt würden dazu führen, dass die FED noch im laufenden Monat eine Zinserhöhung durchführen werde - trotz hoher Unsicherheit über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die US-Wirtschaft. Das gehe aus einem Redemanuskript für einen Auftritt Powells vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses hervor.