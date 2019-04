Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanischen Börsen schlossen gestern einheitlich im Plus (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420): +1,3%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0): +1,2%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427): +1,3%), nachdem der am Montag veröffentlichte ISM-Index für März einen Wert von 55,3 aufweist und somit über den Erwartungen liegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine gestern von Reuters veröffentlichte Umfrage deute darauf hin, dass die OPEC-Ölproduktion im März auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gefallen sein dürfte. Die geplanten Förderkürzungen und unfreiwilligen Ausfälle in Venezuela würden also Wirkung zeigen. Die weltweiten Ölpreise hätten am Montag stark zulegen können, während der Goldpreis habe nachgeben müssen.Fast alle wichtigen asiatischen Aktienindices würden heute Morgen Zugewinne verzeichnen. Die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden auf einen unveränderten Start in den Handelstag hindeuten. (02.04.2019/ac/a/m)