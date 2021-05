BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) rechne im Kartellstreit mit der EU aufgrund des Verfahrensfortgangs mit einer deutlich geringeren Buße als bislang erwartet und löse daher die Rückstellungen für diesen Fall teilweise auf. Dies führe in Q2 zu einem positiven Ergebniseffekt in Höhe von rund 1 Mrd. EUR, habe der Automobilbauer mitgeteilt.



Die Erben des Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212)-Großaktionärs Thiele hätten sich von gut der Hälfte ihres Lufthansa-Aktienpakets getrennt und damit ihren Anteil auf rund 4,5% reduziert. Die Familiengesellschaft KB Holding habe mit dem Verkauf 323 Mio. EUR erlöst, habe die Investmentbank, die die Platzierung durchgeführt habe, mitgeteilt. Der Preis habe mit 9,80 EUR deutlich unter dem Schlusskurs von 10,87 EUR gelegen.



Die Lockerung der Pandemie-Einschränkungen in China und den USA im Schlussquartal des GJ 2020/21 (31.03.) hätten beim Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN CH0210483332/ WKN A1W5CV) dafür gesorgt, dass der Betriebsgewinn lediglich um 3% auf 1,478 Mrd. EUR zurückgegangen sei. Ein gutes Finanzergebnis habe die Steigerung des Jahresgewinns um 38% auf 1,289 Mrd. EUR ermöglicht. Beim Umsatz sei Richemont um 8% hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben.



In der deutschen Wohnungsbranche bahne sich eine Großfusion an. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) wolle die Nummer zwei auf dem Markt, die Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C), für rund 18 Mrd. EUR schlucken. Die beiden Vorstände seien sich bereits über die Konditionen einig, habe Vonovia mitgeteilt. Vonovia biete 52 EUR für jede Deutsche-Wohnen-Aktie an.



Der Euro habe trotz der durchaus ansprechenden Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland und der EU seine Notierung des Vortages nicht halten können und am Freitag leichter geschlossen. Am Montag habe er in einem dünnen Handel um die 1,22 USD gependelt.



Die Ölpreise hätten zum Wochenausklang auf eine Erholung gesetzt. Auch der Wochenstart sei positiv verlaufen. Eine Dollarschwäche und ein freundlicher Aktienmarkt hätten die Nachfrage gestärkt. Gold habe sich in den letzten Tagen kaum verändert präsentiert. (25.05.2021/ac/a/m)





Der deutsche Aktienmarkt hat sich vor dem verlängerten Pfingstwochenende mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,44% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,22% gestiegen, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um -0,02% gefallen. Conti (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) habe an der DAX-Spitze knapp 2,5% zugelegt, im Einklang mit dem festen europäischen Automobilsektor.Die US-Börsen seien am Freitag uneinheitlich aus dem Markt gegangen: der Dow mit einem kleinen Plus, die Tech-Werte hätten dagegen nachgegeben. Ein freundliches Bild habe sich dafür am Montag gezeigt. Vor allem nachlassende Inflationssorgen hätten die Kurse angetrieben. Gefragt gewesen seien v.a. die zuvor schwächeren Tech-Titel.Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell freundlicher bei 28.508,84 Punkten.