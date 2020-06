Wien (www.aktiencheck.de) - Bären und Bullen hielten sich gestern in den USA die Waage, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gold sei hingegen gestern als Krisenwährung nicht gesucht gewesen.Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen ähnlich den US-Vorgaben auch nur gemischt präsentieren. Gemäß den Futures-Indikationen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG heute von einem wenig veränderten Start an den europäischen Börsen ausgehen. (19.06.2020/ac/a/m)