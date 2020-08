Bonn (www.aktiencheck.de) - Die im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gelisteten Unternehmen haben in der Berichtssaison für das zweite Quartal die Analystenerwartungen mehrheitlich übertroffen, so die Analysten von Postbank Research.



Die guten Ergebnisse würden es den Unternehmen erlauben, ihre Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten. Seit Beginn des Jahres hätten erst 63 der im S&P 500 gelisteten Unternehmen ihre Dividendenzahlungen verringert oder ausgesetzt; die diesjährigen Dividendenkürzungen könnten daher niedriger ausfallen, als dies auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Krise angenommen worden sei. Für dieses Jahr werde mittlerweile nur noch ein Rückgang von drei Prozent erwartet; beim Gewinn pro Aktie werde hingegen mit einem Einbruch in Höhe von 21 Prozent gerechnet. So könnte die Ausschüttungsquote - die im vergangenen Jahr bei 37 Prozent gelegen habe - in diesem Jahr auf 55 Prozent ansteigen. Eine gute Dividendenentwicklung sollte die Kurse stützen. Für die kommenden zwei Jahre würden die Analysten mit einem Wachstum bei den Dividenden pro Aktie von fünf und sieben Prozent rechnen. (25.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >