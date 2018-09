Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Baubeginne haben nach ihrer schwächeren Entwicklung im Juni und Juli im August den erwarteten, positiven Rückprall gezeigt, berichten die Analysten von Postbank Research.Die EU-Kommission veröffentliche heute die vorläufigen Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone im September. Die Analysten von Postbank Research rechnen mit einem marginalen Rückgang des Index von -1,9 auf -2,0 Punkte. Auch wenn dieser sich damit noch etwas weiter von seinem im Januar dieses Jahres erreichten, zyklischen Hoch entfernen würde, wäre dies für den Indikator immer noch ein ausgesprochen robustes Niveau. Sorgen um die Konsumdynamik im Euroraum wären vor diesem Hintergrund nicht angebracht.Für die USA stünden heute weitere Konjunkturindikatoren aus der zweiten Reihe zur Veröffentlichung an. Für den Philadelphia FED Index für die Stimmung des Verarbeitenden Gewerbes in der Region rechne der Markt im September mit einem Anstieg von 11,9 auf robuste 18,0 Zähler. Das hohe Momentum der US-Konjunktur sollte sich auch im Index der Frühindikatoren für August widerspiegeln, dem die Analysten einen weiteren Anstieg um 0,5% im Vormonatsvergleich zutrauen würden. Für die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wiederum rechne der Markt mit einem leichten Anstieg von 204 auf 210 Tsd. Anträge in der vergangenen Woche. Diese würden sich damit aber immer noch im Bereich ihres in der Vorwoche verbuchten Tiefstandes seit den 1960er-Jahren bewegen. (20.09.2018/ac/a/m)