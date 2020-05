Bonn (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal dieses Jahres schrumpfte die US-Wirtschaftsleistung in annualisierter Rechnung um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal, so die Analysten von Postbank Research.



Einer der raren Lichtblicke seien dabei die Investitionen in den Wohnungsbau gewesen, die mit einem Plus von satten 21 Prozent nicht nur den dritten Anstieg in Folge, sondern auch den stärksten seit Ende 2012 verzeichnet hätten. Im laufenden Quartal dürften aber auch die Wohnungsbauaktivitäten in den USA massiv einbrechen. Die Wohnungsbaubeginne seien bereits im März von 1.564 auf 1.216 Tausend Einheiten in annualisierter Rechnung abgestürzt. Wenn heute die April-Daten veröffentlicht würden, könnten diese nochmals einen Rückgang in vergleichbarer Größenordnung zeigen.



Auch die Baugenehmigungen hätten im März mit 1.350 Tausend bereits rund 13 Prozent unter ihrem zum Jahresauftakt verzeichneten Höchststand seit der Finanzkrise gelegen. Für April werde auch hier mit einem Rückgang im zweistelligen Prozentbereich gerechnet. Das seien schlechte Aussichten für die Bautätigkeit in den kommenden Monaten. In die gleiche Richtung würden auch Sentimentindikatoren wie der NAHB-Hausmarktindex deuten. Dieser sei im April so stark wie nie zuvor in einem Monat um 42 auf 30 Zähler abgestürzt. Im Mai sei es nun zwar von 30 auf 37 Zähler nach oben gegangen - mehr als ein kleiner Lichtblick sei das aber nicht. Der US-Dollar habe initial nicht auf die Daten reagiert. (19.05.2020/ac/a/m)



