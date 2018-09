Alexion Pharmaceuticals (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) (+5,1%) übernehme das Biotechnologie-Unternehmens Syntimmune für USD 1,2 Mrd.



Der Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte indes die Aussicht auf einen großvolumigen Auftrag für Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) verbessert haben. Dem Vernehmen nach gehe es um einen USD 18 Mrd. schweren Auftrag über die Bestellung von 180 Flugzeugen des Typs Airbus A320. Die Aktien des europäischen Flugzeugbauers seien gestern um 3,1% gestiegen.



In Europa legt heute das Bekleidungsunternehmen H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) Quartalszahlen vor. (27.09.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Schwächster Sektor in den USA war gestern der Finanzsektor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Banken wie beispielsweise JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-1,2%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-1,8%) oder Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-1,4%) hätten mit Kursabschlägen reagiert, nachdem die US-Notenbank FED aus ihrem Begleitkommentar zum Zinsentscheid das Wort "akkommodierend" gestrichen und damit ein Abebben der Zinssteigerungsfantasie signalisiert habe.