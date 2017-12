Wien (www.aktiencheck.de) - Mit der Verabschiedung der Steuerreform durch den Senat legten gestern in den USA vor allem die Banken kräftig zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.sollten die Banken auch von einer sich tendenziell lockernden Regulierung in Übersee profitieren.Abverkauft worden sein dagegen Halbleitertitel wie NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) und Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD), welche 5,6% bzw. 6,5% nachgegeben hätten.In den USA werde heute noch das auf den Verkauf von Kfz-Ersatzteilen spezialisierte Einzelhandelsunternehmen AutoZone (ISIN: US0533321024, WKN: 881531, Ticker-Symbol: AZ5) Quartalszahlen vorlegen. In Europa würden berichten unter anderem das Industrieunternehmen Ferguson Plc (ISIN: JE00BFNWV485, WKN: A1W7PR, Ticker-Symbol: 24W2) und die Allied Irish Bank (ISIN: IE00BYSZ9G33, WKN: A2ABB8, Ticker-Symbol: AIB1) sowie das Vorarlberger Lichttechnikunternehmen Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF). (05.12.2017/ac/a/m)