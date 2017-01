Als wesentliche Belastung im Schlussquartal des letzten Jahres habe sich hingegen der Außenhandel erwiesen, der die konjunkturelle Dynamik mit einem Wachstumsbeitrag von -1,7 Prozentpunkten kräftig gedämpft habe. Dies sei nur teilweise durch einen überraschend deutlichen Anstieg der Lagerinvestitionen mit einem Wachstumsbeitrag von 1,0 Prozentpunkten kompensiert worden. Im Gesamtjahr 2016 sei das US-BIP damit um 1,6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, womit sich die konjunkturelle Dynamik nach +2,6% im Jahr 2015 deutlich abgeschwächt habe.



Die Auftragseingänge langlebiger Güter in der US-Industrie seeien im Dezember überraschend um 0,4% gegenüber dem Vormonat gesunken. Dabei sei der im Vorfeld erwartete positive Impuls des volatilen Transportsektors ausgeblieben. Hier hätten die Aufträge um 2,2% nachgegeben, obwohl die stark schwankenden Flugzeugbestellungen nach ihrem Einbruch im November (-80,4%) um 42,4% zugelegt hätten. Insgesamt sei die Orderentwicklung zum Jahresabschluss aber dennoch positiv zu bewerten. Gestützt von den Bestellungen für Computer und Elektronik (+2,4%) hätten die Aufträge ohne Berücksichtigung des Transportsektors um solide 0,5% gegenüber dem Vormonat zugelegt, wobei es sich immerhin um den vierten Anstieg in Folge gehandelt habe. Die für die Investitionstätigkeit in der US-Wirtschaft aussagekräftigen Bestellungen von zivilen Kapitalgütern (ex Flugzeuge) seien im Dezember sogar um 0,8% geklettert und würden somit für ein erhöhtes Wachstumspotenzial der US-Industrie zum Jahresauftakt sprechen.



Der seit dem vergangenen Frühjahr zu beobachtende Anstieg der Inflationsrate Deutschlands habe sich im Dezember mit einem Sprung von 0,8% auf 1,7% markant beschleunigt. Hierfür seien neben der Energiekomponente auch starke Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln sowie Pauschalreisen verantwortlich gewesen. Dabei könnte es sich aber um Ausreißer nach oben gehandelt haben, denen Rücksetzer im Januar folgen würden, die dann den Preisauftrieb bremsen würden. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb nur von einem moderaten Anstieg der Inflationsrate auf 1,8% ausgehen, obwohl diese durch einen Basiseffekt aus dem Ölpreisrückgang im letzten Jahr nach oben getrieben werden sollte. (30.01.2017/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Das US-BIP ist im 4. Quartal in annualisierter Rechnung um 1,9% gegenüber der Vorperiode gewachsen, womit sich die Dynamik nach einem Plus von 3,5% im Vorquartal erwartungsgemäß abgeschwächt hat, so die Analysten von Postbank Research.Trotz eines Rückgangs der Zuwachsrate beim privaten Verbrauch von 3,0% auf 2,5% sei dieser weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber Geblieben. Der Staatskonsum sei moderat um 1,2% gestiegen, während die Bruttoanlageinvestitionen mit annualisiert +4,2% den kräftigsten Zuwachs seit über einem Jahr zu verzeichnen gehabt hätten. Dieser sei im Wesentlichen von den Wohnungsbauinvestitionen (+10,2%) getragen worden, wobei aber auch die Ausrüstungsinvestitionen erstmals seit dem 3. Quartal 2015 wieder eine positive Wachstumsrate (+3,1%) zu verzeichnen gehabt hätten.