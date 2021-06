Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal annualisiert um 6,4%, nach einer Expansion von 4,3% im vorangegangenen Dreimonatszeitraum, was der zweiten Schätzung entspricht, so die Experten von XTB.Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragt hätten, habe in der Woche zum 19. Juni bei 0,411 Millionen gelegen, verglichen mit einem Anstieg von 0,412 Millionen in der Vorwoche. Der heutige Wert habe über den Markterwartungen von 0,380 Millionen gelegen.Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei auf 3,390 Millionen gesunken, während Analysten einen Rückgang auf 3,470 Millionen erwartet hätten. Der heutige Wert liege immer noch weit über dem Durchschnitt von 1,7 Millionen, der vor der Pandemie gemeldet worden sei. (24.06.2021/ac/a/m)