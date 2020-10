Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in den USA gemeldeten Wachstumszahlen haben für das dritte Quartal 2020 einen massiven Zuwachs des BIP von 33,1% (ann.) geliefert, was nahe der Erwartungen liegt, so die Analysten der NORD LB.



Insbesondere der Private Konsum sei dabei nahezu überkocht. Dem Kahlschlag der wirtschaftlichen Leistung noch im zweiten Quartal sei also eine wundersame Wiederbelebung im dritten Quartal gefolgt. Die "Once-in-a-Lifetime-Recession" sei zugleich auch die "Shortest-in-a-Lifetime" gewesen! Die anhaltend hohen - und zuletzt nochmals gestiegenen - Infektionszahlen und die Real-Time-Tracker würden nun aber darauf hindeuten, dass dieser Aufhellungsprozess im vierten Quartal wohl etwas ins Stocken geraten dürfte und so ein (nur) kurzes (aber starkes) Strohfeuer gewesen sein könnte. Die Analysten der NORD LB würden einen Zuwachs von dann nur noch 4% Q/Q (ann.) erwarten. Dennoch: Die fulminante Erholung im dritten Quartal werde der in den Umfragen zurückliegende Amtsinhaber Donald Trump vor der am nächsten Dienstag anstehenden Präsidentschaftswahl nutzen, um auf "seine" Errungenschaften zu verweisen. Ob es für ihn wieder reiche? (29.10.2020/ac/a/m)



