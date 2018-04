Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Wachstumstempo in den USA hat sich zwar im ersten Quartal mit einem Plus von 2,3% Q/Q (ann.) leicht - aber weniger als befürchtet - verringert, so die Analysten der NORD LB.



Für die Wachstumsdelle habe vor allem der Konsum gesorgt. Der grundsätzlich positive Pfad bleibe aber bei einer gestiegenen Jahresrate von mittlerweile 2,9% erhalten. Man könne es drehen und wenden wie man wolle, aber die von Trump angepeilten 3,0% würden damit in greifbare Nähe rücken! Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten dürfte in den kommenden Quartalen auf der Überholspur bleiben. Darauf würden die guten Umfrageergebnisse sowohl von den Unternehmen als auch von den Verbrauchern hindeuten. Hinzu komme, dass die Steuerreform und der schwache US-Dollar für Impulse sorgen dürften. Die Federal Reserve bleibe unter Zugzwang und werde im Juni eine weitere Leitzinsanhebung vornehmen. Mit mindestens einer weiteren im zweiten Halbjahr sei zu rechnen - die Analysten der NORD LB wollten aber auch zwei nicht ausschließen. (27.04.2018/ac/a/m)





