Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Niveau der US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Mi., 27.11., 14:30 Uhr) im September spürbar gesunken war, dürfte sich im Oktober wieder eine leichte Gegenbewegung ergeben haben, so die Analysten von Postbank Research.



Insgesamt sollte sich die grundlegende Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate, im Einklang mit diversen Sentimentindikatoren, fortgesetzt haben. In der Abgrenzung ohne den Transportsektor würden die Analysten von Postbank Research nach dem Rückgang im September mit einem Plus von 0,3% im Vormonatsvergleich rechnen. Hinsichtlich der oftmals sehr volatilen Transportgüteraufträge würden sie einen moderat negativen Impuls erwarten und deshalb für die gesamten Aufträge von einem geringeren Zuwachs um 0,1% ausgehen. (22.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.